Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Православната църква почита света Нина и преподобните отци, избити в Синай и Райто

14 януари 2026, 06:44
Източник: iStock/GettyImages

Н а 14 януари почитаме паметта на света равноапостолна Нина, просветителка на Грузия, и на преподобните отци, избити в Синай и Райто.

Света Нина (или Нино) е родена през III в. в Кападокия, Източна Мала Азия, където живеели и много грузинци. Родителите й били християни и тя от малка била възпитана в християнската вяра. Дванадесетгодишна Нина заминала с родителите си за Йерусалим, където получила добро християнско образование. С голям интерес и успех изучавала и Свещеното Писание.

По-късно по Божие откровение заминала за Иверия (или Иберия, днешна Грузия), за да разпространява вярата в Иисус Христос. Проповедта й имала голям успех и много от жителите на онази страна станали християни, като били покръствани от свещениците, които придружавали проповедничката на новата вяра Нина. Постепенно тя стигнала до град Мцхета (на 20 километра северно от днешната столица Тбилиси).

Със силна вяра, настойчивост и смирение света Нина успяла да спечели за вярата хиляди грузинци, дори и владетеля цар Мириан. Така на границата на III и IV век била създадена Грузинската църква, а света Нина се почита като просветителка на Грузия. Тя починала в мир, в 335 г.

Отците в Синай и Райто

На слабо населения Синайски полуостров християнството проникнало в началото на ІV век чрез отшелниците, които търсели уединен живот далече от населени места. На свещената планина Хорив и в пустинята на Райто (разположена по източния бряг на Червено море край днешния египетски град Ел Тур) живеели много отшелници в строго подвижничество. Към 312 г. над тридесет от тях били нападнати и избити от араби езичници.

Години по-късно и в Синайския манастир били избити всичките четиридесет монаси. Между тях имало бележити подвижници, които проявили удивително мъжество и величаво християнско спокойствие при нападението на разбойническите орди.

Оттогава Църквата ги почита като мъченици за вярата.

На 14 януари имен ден празнуват хората с имената Нина, Нино, Калчо, Адам.

Народни вярвания, обичаи и забрани за 14 януари

Според народните поличби, ако на 14 януари денят е слънчев и ясен, се очаква плодородна година. Задържането на слана се тълкува като знак за продължителна зима, а наличието на слана по дърветата се свързва с богата реколта и изобилие от мед.

Народните вярвания препоръчват на този ден да се въздържаме от определени действия. Смята се, че не бива да се дават пари на заем, за да не се стигне до лишения, както и че не е добре да се подстригва косата или да се отправят обиди към животни.

Светицата, почитана на този ден, се приема за закрилница на добрите начинания и за носителка на успех в труда. По традиция хората подреждат домовете си, довършват започнатите задачи, перат и се занимават с ръкоделие.

Народната мъдрост повелява, че активната работа още от сутринта носи щастие и благополучие през цялата година, затова по-голямата част от задълженията се изпълняват именно в ранните часове на деня

