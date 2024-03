Политически реакции след нападението в “Крокус сити хол” в Москва (ОБЗОР)

И нституции и политически лидери осъдиха днес нападението в “Крокус сити хол” в Москва и изразиха съболезнования за жертвите на инцидента.

Броят на загиналите при вчерашното нападение в концертната зала край руската столица нарасна на 133 души, съобщи руският Следствен комитет.

Отговорност за атентата пое групировката "Ислямска държава".

В телевизионно обръщение руският президент Владимир Путин каза, че всички нападатели са били заловени, поднесе съболезнование на близките на жертвите и обяви утрешния 24 март за ден на национален траур.

Федералната служба за сигурност съобщи за задържани 11 души във връзка с нападението, включително четиримата пряко замесени в атаката.

Президентът Румен Радев изказа съболезнования на семействата на загиналите при атаката в Красногорск. "България винаги е осъждала всички форми на тероризъм и нападения срещу невинни граждани, където и когато и да са се случвали", написа държавният глава в профила си в "Екс".

"Изказвам съболезнования на опечалените семейства и изразявам солидарност с руския народ", допълни държавният глава.

I deeply deplore the terrible attack in Krasnogorsk,leaving more than 60 dead and many wounded. 🇧🇬 has always condemned all forms of terrorism and assaults against innocent civilians wherever and whenever these happen. Solidarity for the bereaved families and to the 🇷🇺 people.