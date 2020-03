Да загасим светлините в своите домове – отбелязваме Часа на Земята

С ветът продължава да е в плен на кризата с разпространението на COVID-19, но това няма да попречи на милиони хора по цял свят за поредна година да вземат участие в Часа на Земята. Те символично ще изключат светлините в своите домове между 20:30 и 21:30. През изминалите 13 години тази инициатива, на която Vesti.bg е медиен партньор, се превърна в истински международен символ, който цели да привлече вниманието на обществеността към необходимостта от спешни действия в защита на нашия общ дом – Земята. Заради пандемията от COVID-19, всички събития в рамките на инициативата ще бъдат проведени изцяло онлайн. Всеки, който желае, може да подпише петицията „Глас за Планетата“, която призовава за вземането на повече мерки в защита на природата.

Един от най-важните аспекти на тази тема е опазването на горите. Те имат ключова роля в овладяването на климатичните промени, тъй като поглъщат огромни количества въглероден диоксид от атмосферата, отбелязват учените. Проучване, извършено миналата година, показа, че ако се залеси територия от 1 млрд. хектара (приблизително колкото е площта на САЩ), количеството въглероден диоксид ще спадне с цели 25%. Ясно е, че постигането на подобна цел е на практика невъзможна задача, но по-притеснителната тенденция е друга – скоростта, с която горите изчезват в световен мащаб, се увеличава непрекъснато. По тази причина борбата с незаконния дърводобив се превръща във все по-наболял проблем, който нанася сериозни щети.

Бизнес за милиарди

Престъпленията срещу природата са третата най-доходоносна криминална дейност в света. Тя генерира приходи от около 280 млрд. долара годишно, сочат данни на Интерпол. Най-голям дял от тази сума (между 51 и 152 млрд. долара) се пада на нелегалния дърводобив. В него се включва не само незаконната сеч, но и транспортирането, преработването и износа на дървения материал, както и прането на пари.

Нелегалният дърводобив е сериозна заплаха за страните от Дунавско-Карпатския регион, сред които и България. Той нанася не само икономически щети, но и излага на риск голяма част от последните стари гори в Източна Европа. Чрез корупционни практики и фалшифициране на документи нелегално добитата дървесина все по-често прониква на пазара за дървен материал. Това потиска световните цени и нанася огромни загуби на компаниите, произвеждащи дървен материал в съответствие с изискванията на закона.

Ситуацията в България

Според анализ, изготвен от WWF, годишният обем на незаконната сеч в България достига 2,4 – 2,7 млн. плътни куб. м. Това представлява приблизително една трета от общия добив в нашата страна. „Посочените количества са от порядъка на обема незаконно добита дървесина от предходния анализ (за периода 2006-2013г). Това поставя под въпрос ефективността на предприетите от държавата мерки за борба с незаконния дърводобив”, отбелязва Нели Дончева, която е главен експерт в практика „Гори“ във WWF.

Всяка година нелегалният дърводобив носи скрити приходи на сивия сектор в горското стопанство в размер на около 150 млн. лв. Но това е само част от проблема. „Незаконната сеч води до увреждане на състоянието на горите, съответно и до влошаване на качеството на екосистемните услуги, които те предоставят: това са чиста питейна вода, обогатяване на почвата и опазването ѝ от ерозия, дом за дивите животни, горски ресурси – гъби, билки, горски плодове – смекчаване на климатичните промени и т.н.“, добавя Нели Дончева.

Какво можем да направим?

Повечето хора вероятно ще кажат, че проблемът с незаконния дърводобив може и да е сериозен, но те няма какво да направят, тъй като всичко е в ръцете на властите. Това не е точно така. „Всеки от нас може да не купува дървесина без нужните документи, указващи произхода и законността й (независимо, че се продава по-евтино) и също така и да не бъде пасивен наблюдател на незаконни сечи“, отбелязва Нели Дончева. Истината е, че справянето с този проблем изисква не само адекватна държавна политика, но и по-голяма обществена отговорност.

At its core #EarthHour has always been about the power of the people. During these times, whilst we may not be able to get together in person, we can still symbolically stand in solidarity with millions of others across the world from the comfort of our own homes🏡(1/3) pic.twitter.com/UJLmgCaqzG