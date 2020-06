Борис Джонсън: Това е абсурдно и срамно

Б ританският премиер Борис Джонсън заяви днес, че е "абсурдно и срамно" паметникът на Чърчил да става обект на атаки от протестиращи, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА. При демонстрация срещу расизма на паметника се появи надпис: "Бил е расист".

The statue of Winston Churchill in Parliament Square is a permanent reminder of his achievement in saving this country – and the whole of Europe – from a fascist and racist tyranny. 1/8