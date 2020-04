Когато се грижиш за другите: COVID-19 и социалните работници

В момента САЩ е една от най-тежко засегнатите страни от коронавируса. Ежедневно се увеличава броят на заразените и починалите. Както навсякъде по света – и там бяха взети мерки за социална изолация, като на много хора се наложи да работят от домовете си.

Лекари, медицински сестри, медицински персонал и служителите на реда са сред хората, които са на първа линия. Те обаче не са единствените.

COVID-19 New Cases From 1st March to 2nd April | Coronavirus Bar Chart Race. Keep an eye on USA( In Blue ) #COVID19Pandemic#Spain #coronavirus #COVIDー19 #coronapocalypse #EcuadorEnEmergencia #LightItUpBlue#Italy #COVID19 #WuhanVirus #CoronavirusOutbreak #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/2LPz79F3JG