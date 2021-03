Жена сложи бельото си като маска, за да пазарува

К лиентка в супермаркет в южноафриканския град Йоханесбург използва бельото си като предпазна маска срещу COVID-19, съобщава британският вестник The Independent.

След като влиза в магазина без защитно средство, което да покрива носа и устата й, жената бива заобиколена от служители, които я молят да напусне търговския обект, тъй като нарушава санитарните мерки.

Вместо да напусне магазина обаче, жената сваля долното си бельо и го поставя на лицето си, посочва "Фокус".

