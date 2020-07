Учени: Прилепите носят коронавируси от десетилетия

Н ово проучване сочи, че вирусите от коронавирусната линия, отговорна за COVID-19, циркулират в прилепите от десетилетия, много преди вирусът да започне да заразява хората.

Как точно вирусът е скочил у хората, все още е загадка. Но проучването показва, че коронавирусът най-вероятно е еволюирал при прилепи - като Rhinolophus affinis, източникът на коронавирус, който е предизвикал епидемията от SARS през 2003-2004 г. - не змии или панголини, както някои изследователи предполагат.

Панголините или друго животно може би все пак са били междинен гостоприемник, преди вирусът да се прехвърли на хората.

