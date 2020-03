Ето кой е нулевият пациент с коронавирус в Ухан, заразил целия свят

У становен е нулевият пациент на пандемията от коронавирус, която обхвана целия свят. Това е 57-годишна продавачка на стриди от пазара в китайския град Ухан, пишат Daily Mail и The Chronicle, като се позовават на документи от Китай.

На 10 декември Вей Гуиксиан усетила неразположение, имала треска и била уморена. Жената, която всяка зима прекарвала обичайния грип, решила, че отново се е разболяла от него. Тя отишла до малка клиника, за да бъде прегледана. Там ѝ предписали хапчета, но след прегледа Вей се върнала на пазара.

Жената продължила да работи, но започнала да се чувства все по-зле и потърсила помощ в по-голяма болница. Разказала на лекаря, че няма никаква енергия и състоянието й се влошава. Медикът обаче не успял да установи какво точно й има, предписал медикаменти и я изпратил вкъщи.

