Тръмп временно спира миграцията към САЩ

А мериканският държавен глава Доналд Тръмп заяви, че временно ще прекрати цялата имиграция в Съединените щати чрез указ в отговор на огнището на коронавирус и с цел да защити работните места в САЩ, предаде "Би Би Си".

Тръмп: Китай да понесе последствия, ако е бил съзнателно отговорен за коронавируса

"След нападението от "невидимия враг, както и необходимостта да защитим работните места на нашите велики американски граждани, ще подпиша заповед за временно спиране на имиграцията в Съединените щати!" написа Тръмп в Twitter.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!