В Ню Йорк задължават учителите да се ваксинират срещу коронавируса

Г радските власти на Ню Йорк ще изискват от преподавателите и персонала в обществените училища да бъдат ваксинирани срещу коронавируса. Това съобщи кметът на града Бил де Блазио, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

New York City mandates COVID-19 vaccine for teachers in largest U.S. school district https://t.co/dIiVZhseSV pic.twitter.com/e16HOT5lcu