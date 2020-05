Плъховете в Ню Йорк станаха канибали

А гресивни гризачи ловуват себеподобните си за храна. Затварянето на ресторантите и оттеглянето на хора в карантина са сериозно предизвикателство за градските плъхове в Ню Йорк да си намират храна.

Без хранителните отпадъци от хилядите ресторанти, плъховете проявяват "необичайно агресивно поведение за гризачи", предупреждава американският Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

Агресията на гризачите не е насочена към хората. Вместо това плъховете започват да се нападат едни други.

Местният родентолог Робърт Кориган посочва, че канибализмът е станал широко разпространен в колониите на плъховете под стрес - а те са стресирани точно както хората от карантината, предизвикана от коронавируса.

"Тези плъхове биха изяли напълно всичкото месо от костите на събратята си", добавя д-р Кориган.

