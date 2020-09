Китай затвори цял град заради трима заразени с коронавирус

К итай карантинира град край границата с Мианмар и започна да тества всичките му жители след откриването на трима заразени с новия коронавирус, съобщи Франс прес.

Страната, където коронавирусът се появи в края на миналата година, от няколко месеца е овладяла епидемията на своя територия. Регистрират се само по няколко новозаразени на ден, като почти всички те са завърнали се от чужбина китайци, които биват поставяни под карантина при пристигане.

Карантинираният град е Жуйли, в югозападната провинция Юнан, с население от 210 000 жители. Той е важна транзитна точка между Китай и Мианмар.

