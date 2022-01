Johnson & Johnson: Ваксината ни осигурява до шест месеца защита от COVID-19

А мериканската фармацевтична компания Johnson & Johnson съобщи, че според изследване, осъществено при рутинна клинична практика, еднодозовата ѝ ваксина срещу COVID-19 предпазва от ново заразяване и хоспитализация в рамките на шест месеца, предаде "Ройтерс".

