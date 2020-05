В България най-лошото с COVID-19 предстои

Е пидемията от коронавирус набира инерция в България. Това съобщи Андреа Амон, ръководителка на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. В рамките на ЕС тази служба отговаря за борбата срещу коронавируса, пишат от "Дойче веле".

Най-лошото тепърва предстои

Според агенция "Ройтерс", Андреа Амон твърди, че най-лошото тепърва предстои във Великобритания и в още четири държави, където апогеят на пандемията още не е достигнат. По този начин Амон опровергава британския премиер Борис Джонсън, който миналата седмица заяви, че неговата страна вече е превалила билото на пандемията.

