Хора ще бъдат заразени с коронавирус в рамките на експеримент

В еликобритания стана днес първата страна в света, която даде разрешение доброволци да бъдат заразени с COVID-19 в рамките на медицински експеримент, който да допринесе за борбата с пандемията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Human volunteers to be infected with Covid for first time in trials https://t.co/3kyMonrtLT