Google се отказа от шегите за 1 април заради COVID-19

Т радиционно шегите и поздравите за различни световни дни са запазена марка на платформата Google, но за първи път от години насам търсачката няма да поздрави света с Деня на шегата. Новината бе съобщена от служители на компанията, които получили мейл от маркетинговия си директор Лорейн Тухил.

