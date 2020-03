"Помогнете ни, както помогнаха на вас след войната"

И талиански кметове и регионални губернатори поискаха от германците да проявят солидарност в условията на пандемията от Ковид-19.

399 са заразените с Ковид-19 у нас

В платена публикация на цяла страница във в. "Франкфуртер алгемане цайтунг" италианците припомнят, че след Втората световна война други държави са се съгласили германският дълг да бъде намален, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

