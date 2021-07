Доклад: "Делта" вариантът може да преодолее защитата на ваксините

С поред Центровете за контрол и профилактика на заболяванията в САЩ вариантът Делта на новия коронавирус е заразен като шарката и може да причини сериозно заболяване, съобщава "Ройтерс".

Агенцията се позовава на публикация във в."Ню Йорк таймс", която цитира данни от вътрешен доклад на ведомството.

$OCGN 🇺🇸CDC internal report says Delta variant as contagious as chickenpox| “The Delta variant is more transmissible than the SARS-CoV-2 ancestral strain as well as the viruses that cause MERS, SARS, Ebola, the common cold, the seasonal flu and smallpox” https://t.co/c4a9DEoBZ5