Учени с напредък в създаването на "червейна дупка"

У чените отдавна търсят по-задълбочено разбиране на т.нар. червейни дупки и сега изглежда отбелязват напредък, съобщава Ройтерс.

В научната фантастика - помислете за филми и телевизионни продукции като "Интерстелар" и "Стар Трек", белите дупки в космоса служат като портали в пространството и времето за корабите да изминават невъобразими разстояния с лекота. Само ако беше толкова просто...

Изследователи обаче обявиха, че са създали с квантов компютър две миниатюрни симулирани черни дупки - тези изключително плътни небесни обекти с толкова мощна гравитация, че дори светлината не може да избяга, и са предали съобщение между тях чрез наподобяващ тунел в пространство - време.

Според Мария Спиропулу, физик от Калифорнийския технологичен университет, това е "червейна дупка - бебе". Тя е съавтор на изследването, публикувано в списание "Нейчър".

Учените обаче са далеч от това да изпратят хора или други живи същества през подобен портал, допълва Спиропулу.

"Експериментално, според мен ще кажа, че е много, много далече. Хората идват и ме питат: "Можеш ли да сложиш твоето куче в дупката? Не", казва тя пред репортери по време на видео брифинг. "...Това е огромен скок."

"Има разлика между това нещо да е възможно принципно и да е възможно в действителност", добавя физикът и съавтор на изследването Джоузеф Ликен от "Фермилаб", американската национална ускорителна лаборатория.

"Така че не задържайте дъха си за изпращане на вашето куче през червейната дупка. Но трябва да започнете отнякъде..."

