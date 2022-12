Пробив медицината: Животът на бебе "вероятно е спасен" със стволови клетки от плацента

С ърдечен хирург обяви, че извършил "първата в света" операция, използвайки стволови клетки от плацента и "вероятно е спасил живота" на бебе, предаде Би Би Си.

Професор Масимо Капуто от Бристолския здравен институт използва "скеле" от стволови клетки, за да коригира сърдечен дефект на бебето Финли.

Специалистът се надява да развие технологията, така че децата с вродени сърдечни малформации да не се нуждаят от много операции.

Пациентът Финли, който вече е на две години, "сега е щастливо растящо малко момченце".

Той е с вроден проблем на главните артерии на сърцето и когато е само на четири дни, претърпява първата си операция в детска болница в Бристол.

He used pioneering stem cell scaffolding to correct the baby's heart defect. He hopes to develop the technology so children born with congenital heart disease won't need as many operations.https://t.co/MsitkMyYwN