Как изкуственият интелект може да предсказва усложнения след боледуване

И зкуственият интелект (ИИ) може да предвижда усложненията от различни заболявания по-успешно, отколкото лекарите, съобщава АФП. Възможностите на ИИ за образна диагностика вече са доказани.

Изкуственият интелект показа, че е способен да издържи успешно изпитите, които полагат студентите по медицина.

Сега ИИ демонстрира още една способност - да предвижда риска от смърт, от повторен прием в болница и възможни усложнения. Изследването на тази възможност на изкуствения интелект е публикувано в научното сп. "Нейчър" Разработката е на екип от факултета по медицина на университета "Гросман" в Ланген, Ню Йорк. Тестовете на софтуера са проведени с множество болници, с които работи учебното заведение, като целта е била да се предвиди регулярната употреба на ИИ в медицинската практика.

Водещият автор на изследването Ерик Орман, който е неврохирург и инженер по информатика, обясни, че възможностите на ИИ да предвижда усложнения съществуват от дълго време, но досега не са използвани много в практиката, тъй като предполагат сериозна работа по събиране и форматиране на данните.

Според Орман "съществува нещо, което е общо за медицинската практика навсякъде по света и това е воденето на бележки от страна на лекарите на база това, което виждат. Лекарите разговарят с пациентите. Следователно нашата идея е да проучим дали можем да използваме тези бележки като източник на данни и да конструираме модели."

Изработеният софтуерен модел за предвиждане на усложнения носи името NYUTron и е създаден на основание прегледите на досиетата на 387 000 пациенти в периода януари 2011 и май 2020 г. в нюйоркски болници. Използвани са медицински доклади, бележки върху промяната в състоянието на пациентите, образна диагностика, предписания за пациентите при изписването от болницата. Данните формират корпус от 4,1 млрд. думи.

Едно от основните предизвикателства пред софтуера е била интерпретацията на езика, използван от лекарите. Вариациите могат да бъдат големи в зависимост от специалностите, особено в съкращенията.

Тестувана е и употребата на ИИ в реални условия. Анализирани са медицински доклади от болница в Манхатън, а впоследствие резултатите са сравнени с тези в болница в Бруклин. Лекарите са успели да установят множество случаи, в които предвижданията на софтуера са били точни.

Софтуерът NYUTron е идентифицирал 95 процента от случаите на починали пациенти в партньорските болници и 80 процента от тези, които са приети отново в болница по-малко от месец след изписване.

Резултатите са по-точни от по-голямата част от лекарските прогнози и от информационните модели, които не са основани на ИИ.

За всеобща изненада обаче един уважаван в своята професионална среда лекар, склонен към експерименти, е дал предвиждания, които надминават по точност тези на софтуера, каза Ерик Орман.

Софтуерът е предвидил с точност 79 процента от продължителността на болничния престой, 87 процента от случаите, в които на пациентите е отказано покритие на болничните разходи от медицинската застраховка, и 89 процента от случаите, в които пациентите са страдали от допълнителни патологии.

Изкуственият интелект никога няма да замени връзката лекар-пациент, каза д-р Орман. Но той ще позволи на лекарите да получат повече информация и да взимат по-точни решения.