Илон Мъск възстанови профила на теоретик на конспирациите в X

С обственикът на социалната медийна платформа X Илон Мъск възстанови профила на американския радиоводещ и конспиративен теоретик Алекс Джоунс, след като допитване сред потребителите на сайта е подкрепило тази стъпка, предаде Ройтерс.

„Хората си казаха мнението и това ще стане“, беше написал Мъск в пост в отговор на съботно допитване дали профилът на Джоунс да бъде възстановен.

Той ще плати близо 1 милиард, защото отрича смъртта на 20 деца: Кой е Алекс Джоунс?

В анкетата са участвали близо 2 милиона потребители и около 70% от тях са се обявили за връщане на Джоунс.

Откакто Мъск пое контрола върху платформата, бяха възстановени премахнати профили, включително този на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Платформата, известна преди като Twitter, наложи през 2018 г. постоянна забрана на Джоунс и сайта му „Инфоуорс“ (Infowars) с мотив, че поведението му нарушава политиката за допустимо поведение.

Elon Musk Makes it Official: Alex Jones to Return to X After User Poll Shows Overwhelming Support via @gatewaypundit https://t.co/20khtc4wLs