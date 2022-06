Расте броят на убитите при ракетния удар срещу мол в Украйна

Б роят на убитите при руския ракетен удар срещу мол в град Кременчук, в Централна Украйна, достигна 16 души, а 59 са ранените, съобщи в Telegram началникът на украинските спасителни служби Сергий Крюк, цитиран от Франс прес.

"Към този час, знаем за 16 убити и 59 ранени, от които 25 са хоспитализирани. Информацията постоянно се актуализира" написа Крюк.

Спасителните служби се концентрират основно в "спасяване на затрупани хора, разчистване на отломките и гасене на пламъците", каза служителят и добави, че "всички спасителни екипи работят с висока интензивност" и "работата върви денонощно".

"Искам още веднъж да подчертая: не пренебрегвайте сигналите за въздушна тревога", предупреди Крюк.

В обща декларация на срещата си в Германия, лидерите на Г-7 определиха като "военно престъпление" и "отвратителна" атака руския ракетен удар.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK