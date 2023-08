Заради заболяване: Брус Спрингстийн с отменени концерти

П евецът Брус Спрингстийн отмени концерти от турнето си заради заболяване, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Изпълнителят, който е на 73 години, не се качи на сцената във Филаделфия, щата Пенсилвания, в сряда, 16 август. Няма да се състои и още един концерт там, в петък.

В съобщението за отменените изяви на Спрингстийн, публикувано в сряда в социалната мрежа Екс (известна доскоро като Туитър), не се казва какво е състоянието му.

Due to Bruce Springsteen having been taken ill, his concerts with The E Street Band at Citizens Bank Park in Philadelphia on August 16 and 18 have been postponed.



We are working on rescheduling the dates so please hold on to your tickets as they will be valid for the rescheduled…