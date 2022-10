Взрив на руски военен самолет в Севастопол, Крим

В оенен самолет излезе от пистата на севастополското летище Белбек в събота и се запали, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев в своя канал в Телеграм.

"Извънредна ситуация на летището в Белбек. Според спасителите по време на кацане самолетът е излязъл от пистата и се е запалил. Сега на място работят екипи на пожарната", посочи Развожаев.

В социалните мрежи се разпространяват кадри, заснети в района на летището. На мястото на инцидента се издигат облаци черен дим. Свидетели са видели и чули голяма експлозия. Губернаторът на Севастопол призова да се запази спокойствие.

Севастопол е най-големият град в анексирания от Украйна полуостров Крим и база на Руския черноморски флот.

#Crimea. There are clouds of smoke over Lyubimovka (near Belbek airport in #Sevastopol). Eyewitnesses report that they heard an explosion. pic.twitter.com/nJynOgfJhJ