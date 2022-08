Снимки показват, че Русия излъга за атаката в Крим

С ателитни снимки показват ясно щетите нанесени върху летището на руската военновъздушна база в Новофедоровка в Крим. То е сериозно пострадало, видимо са били унищожени и руски бойни самолети.

Няма как заснетите щети да са резултат от избухване на складирани експлозиви, каквато е официалната позиция на руското министерство на отбраната. Освен това оттам обявиха, че няма повредени самолети, но на снимките ясно се виждат останките от такива.

Основният хангар на летището е напълно разрушен. Близките открити стоянки са незасегнати, като на кадри преди и след атаката на една от тях се вижда непокътнат изтребител Су-27.

Киев: Експлозиите в Крим може да са дело на партизани

Централните стоянки са поразени, като на тях има останки от поне шест руски самолета.

Вторият хангар на летището, намиращ се на близо половин километър от първия, също е напълно унищожен.

Част от стоянките между него и пистата са видимо пострадали, като на тях се виждат останките от поне два руски самолета.

Щети се виждат и в зоната, от която самолетите захождат към пистата.

Във вторник свидетели от близките населени места съобщиха за най-малко 12 експлозии с различна интензивност в района на руската военновъздушна база в Новофедоровка, Западен Крим.

Руското министерство на отбраната обяви, че няма пострадали хора и самолети, и се касае за взривове на складирани боеприпаси.

Малко по-късно местните руски власти съобщиха, че има поне един загинал и девет ранени. Тази информация обаче няма как да бъде потвърдена независимо. С оглед на видимите щети по инфраструктурата и унищожените самолети, е твърде вероятно пострадалите от атаката срещу летището да са много повече.

Силни експлозии в руска военна база в Крим, загинал

Днес Украйна обяви, че нападението може да е било дело на партизани, действащи в района. Киев отрече да има участие.

Тази позиция едва ли е учудваща, тъй като Москва многократно е завявала, че нападение срещу Крим ще бъде възприето като атака срещу територията на Руската Федерация.

Според западни експерти, цитирани от Би Би Си, снимките показват, че най-вероятно срещу летището е бил извършен ракетен удар.

Satellite images of Russian airbase near Novofedorivka, Crimea. August 9 vs August 10. Pictures published by @cxemu by @radiosvoboda, @natasedletska (RFE/RL). Sedletska says at least 9 Russian jets are damaged, incl Su-30SM and Su-24M pic.twitter.com/5d8T9BFhHD