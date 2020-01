Брекзит монета влиза в обръщение

М онета от 50 пенса отбелязва историческото напускане на Обединеното кралство от ЕС.

Кралският монетен двор създаде монета с послание: „Мир, просперитет и приятелство с всички народи“ и датата 31 януари.

Първоначално монетите са били насрочени за първата дата за излизане от Съюза - 31 октомври, но след провалът на Сделката, монетите са стопени.

First look at the 50p coin minted to celebrate 'Brexit Day' on January 31 https://t.co/qOYFnAX7UZ pic.twitter.com/15Ay4nfL8B