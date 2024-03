Вотът в Словакия: Очертава ли се втори тур на президентските избори

П роевропейски настроеният бивш словашки министър на външните работи постигна вчера изненадваща победа на първия тур на президентските избори и отива на втория тур с ключов съюзник на популисткия министър-председател Роберт Фицо, предаде Ройтерс.

Президентските избори в Словакия са шанс за Фицо, чиито възгледи за Украйна предизвикаха гнева на критиците, че се доближава твърде много до Русия, да засили влиянието си върху властта. Опозиционните сили искат да създадат по-голяма противотежест на неговото управление, посочва Ройтерс.

Словакия гласува днес за президент

Промяната във външната политика на правителството, опитите за преустройство на наказателния кодекс на страната и сблъсъците с медиите доведоха до поредица от протести и критики от страна на президента Зузана Чапутова, която е яростен противник на Фицо, но не се кандидатира за нов мандат.

Иван Корчок, 59 г., дипломат от кариерата, който беше външен министър в предишното правителство, се опитва да следва нейната линия в политиката и спечели най-много гласове сред деветимата кандидати на първия тур на изборите.

