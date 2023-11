Влак се блъсна в снегопочистваща машина в Чикаго, ранени са 38 души (СНИМКИ)

К райградски влак в Чикаго се удари в машина за почистване на сняг. При инцидента са пострадали 38 души, трима от които са в тежко състояние, предаде Daily Mail.

