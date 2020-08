Нечуван от десетилетия ръст на данъците планира Великобритания

М инистерството на финансите на Обединеното кралство разработва планове за най-голямото увеличение на данъците от десетилетия. Целта на мярката е да компенсира бюджетните загуби заради наложената национална карантина през пандемията от коронавируса.

Това се посочва в статия на The Telegraph, цитирана от БГНЕС, според която финансовият министър Риши Сунак възнамерява да събира годишно до 25 милиарда британски лири (33,3 милиарда долара).

