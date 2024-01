"Фундаментално погрешен": Учени в сблъсък за произхода на COVID-19

Е дно фундаментално проучване за произхода на пандемията от COVID-19 беше поставено под въпрос, след като получи критики от статистици. Авторите на изследването и експертите коментираха пред Newseek какво мислят по въпроса.

През 2022 г. еволюционният биолог Майкъл Воробей, заедно със световен екип от имунолози, вирусолози, биолози и статистици, публикува в списание Science статия за произхода на пандемията от COVID-19. Като очертава местоположението на най-ранните известни случаи на COVID-19, заедно с географското местоположение на най-ранните вирусни линии, проби от околната среда и косвени доказателства, екипът стига до заключението, че пазарът за търговия на едро с морски дарове Huanan в Ухан е най-вероятният епицентър за пандемия.

В неотдавнашна статия, публикувана в Journal of the Royal Statistical Society Series A, Дитрих Стоян, професор по математика и статистика в Техническия университет в Германия, и Сунг Нок Чиу, професор по математика в Хонконгския университет, описват този първоначален анализ като "фундаментално погрешен".

"Статията, чиито автори са Майкъл Воробей и съавтори, беше критикувана от няколко лица, главно заради лошото качество на използваните данни", заявиха Стоян и Чиу пред Newsweek.

"Основните точки на критика се въртяха около това, че данните са непълни по отношение на броя, неточни по отношение на адресите на заразените лица, съдържащи грешки, и особено, че липсва информация за времето на заразяване”, казват експертите.

"Нашият подход обстойно разглежда статистическата методология, използвана от Воробей и показва, че дори при отлични данни техните методи не успяват да дадат разумни резултати", коментират експертите.

Едно от основните им опасения беше, че струпването на данни около пазара в Ухан се използва като потвърждение, че пазарът наистина е епицентърът на пандемията.

„Важно е да се отбележи, че централното място не предполага причинно-следствена връзка“, казват Стоян и Чиу.

