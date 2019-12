Турция ще изпрати войски в Либия

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че страната му ще изпрати войски в Либия, след като Триполи е отправил искане, и че ще представи съответния законопроект в парламента през януари, предаде Ройтерс.

Преди месец Анкара подписа две отделни споразумения с международно признатото либийско правителство на премиера Файез ел Сарадж - за военно сътрудничество и сътрудничество в областта на сигурността, и за разграничаване на морските пространства в Източното Средиземноморие.

Либия върви все повече към разпадане

Правителството на националното съгласие на Сарадж от месеци оказва отпор на настъпление на силите на влиятелния в Източна Либия военен командир Халифа Хафтар, които се ползват с подкрепата на Русия, Египет и Обединените арабски емирства, отбелязва Ройтерс.

"След като вече ни е отправено искане (от Либия), ще го приемем", заяви Ердоган в реч пред членове на партията си в Анкара.

"Ще внесем законопроекта за изпращане на войски в Либия в дневния ред веднага щом парламентът възобнови работа", каза той.

Към 8-9 януари законопроектът може да бъде приет, допълни президентът.

