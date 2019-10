Турция: Не прекратяване, временно примирие в Сирия

С лед преминалата в напрегната атмосфера срещу между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и вицепремиера на САЩ Майк Пенс, посветена на операцията на турската армия в Северна Сирия, стана известно, че страните са постигнали споразумение в 13 точки.

Прекратяване на турската военна операцията в Северна Сирия срещу прекратяване на по-нататъшните санкции на Сащ срещу Турция е основната формула, по която страните са се договорили.

"Съединените щати разбират основателните безпокойства на Турция за сигурността на южната й граница", се казва в съвместното съобщение.

В изявление, което Майк Пенс направи в американското посолство в Анкара, той посочи: "САЩ и Турция се споразумяха за прекратяване на огъня в Сирия. Кюрдските сили ще се оттеглят в рамките на 120 часа. Президентът Тръмп е признателен на президента Ердоган", каза той.

Според турските източници обаче не става дума за прекратяване на военната операция, а само за временно спиране на сраженията.

"Ще дадем отсрочка в разстояние на 120 часа (пет дни) на военната операция "Извор на мира", за да се изтеглят кюрдските сили. Това не означава спиране на огъня, а само временно спиране на военните действия. Операцията "Извор на мира" ще приключи едва когато всички терористични сили се изтеглят от района, заяви турският външен министър Мевлют Чавушоглу.

Турските медии разпространиха изявлението на американския президент Тръмп, в което се казва: "Чудесни новини от Турция. Пенс и Помпейо ще дадат пресконференция. Благодаря Ердоган. Ще се спаси животът на милиони".

A Turkish official briefed by participants in the talks said the Turkish side was surprised and relieved at how easy the negotiations were. “We got everything we wanted,” said the adviser to the Turkish Foreign Ministry of talks with Pence. https://t.co/6U6qa5lh0p