Тръмп прати федералните да потушат бунта в Уисконсин

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Туитър, че федерални шерифи и националната гвардия ще бъдат изпратени в Кеноша, Уисконсин, за да потушат бунта, започнал след полицейската стрелба, ранила и парализирала чернокож.

29-годишният Джейкъб Блейк бе прострелян от полицията в неделя. Въпреки че полицаите в Кеноша нямат лични камери, улична камера е заснела станалото. Ясно се вижда, че полицаят стреля 7 пъти в гърба на мъжа, докато последният влиза в колата си. Стрелбата е станала пред очите на децата на Блейк.

Извънредно положение в щата Уисконсин

След като видеото беше разпространено в социалните мрежи, разгневени тълпи започнаха да палят сгради и коли в Кеншоа.

Протестите, прераснали във вандализъм продължават вече няколко поредни нощи, а във вторник двама души бяха застреляни при разрастващите се размирици. 17-годишен тийнейджър е обвинен за двете убийства.

Блейк се възстановява в болница и е в съзнание, но парализиран, съобщиха от семейството му.

Човекът, който учи американските полицаи да убиват

Адвокатите му заявиха, че поради тежката рана в гръбнака, че „ще е чудо”, ако някога отново проходи.

По повод безредиците в Кеноша президентът Тръмп каза: „Няма да толерираме грабежи, палежи, насилие и беззаконие по улиците на Америка. Екипът ми току-що се обади по телефона на губернатора на Уисконсин, който се съгласи да приеме федерална помощ Портланд трябва да направи същото!”.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!