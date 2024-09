Тръмп няма да се кандидатира за президент през 2028 г., ако бъде победен тази година

В излъчено днес интервю Доналд Тръмп изключи възможността да се кандидатира за президент през 2028 г., ако загуби изборите през ноември, предаде Франс прес.

„Не, не се виждам там, не се виждам там“, заяви 78-годишният кандидат на Републиканската партия в интервю за предаването "В пълна мяра".

„Изобщо не мога да си го представя“, каза бившият президент и добави: „Мисля, че това ще бъде всичко.“

'That will be it': Trump shares decision on a presidential run in 2028



Translation: I’m fairly certain the Warden won’t let me campaign. https://t.co/gyR4JLjSkH