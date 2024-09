Тръмп е категоричен: Твърде късно е за още един политически дебат

Д оналд Тръмп заяви, че няма да участва във втори телевизионен дебат преди президентските избори през ноември, предаде BBC.

Докато вицепрезидентът Камала Харис, кандидатът на Демократическата партия, прие поканата за дебат по CNN на 23 октомври, републиканският кандидат Тръмп заяви на митинг, че е „твърде късно“, тъй като гласуването вече е започнало.

От предизборния екип на Харис заявиха, че предвид факта, че бившият президент твърди, че е спечелил предишния дебат във Филаделфия по-рано този месец, той трябва да приеме поканата.

Анкетите, проведени след тази среща, показаха, че мнозинството от зрителите смятат, че вицепрезидентът се е представил по-добре от нейния претендент. След дебата на 10 септември Тръмп заяви, че няма да има повече дебати.

Говорейки на митинг в Уилмингтън, Северна Каролина, в събота, той заяви, че е спечелил в този по-ранен пряк сблъсък и каза, че „просто е твърде късно“ за друг. „Гласуването вече е започнало“, каза той и обвини Харис, че търси още един кръг на спаринг, „защото губи гласове“.

