Три земетресения разлюляха Румъния

З еметресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано през нощта в Румъния. То е последвано от няколко вторични труса, показва справка в Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Най-силният трус е бил на 25 км северно от Бузъу, на 9 км югозападно от Ръмнику Сърат.

Дълбочината му е била 22 км.

То е последвано от два вторични труса с магнитуд съответно 2,0 до 2,5 по скалата на Рихтер.

#Earthquake (#cutremur) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.2 || 27 km NE of #Buzău (#Romania) || 3 min ago (local time 01:48:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/UAuNVChS8i