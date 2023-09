Тревожно: Случаите на COVID-19 в Италия отново се повишават

С поред последния бюлетин на Министерството на здравеопазването и Висшия здравен институт, издаден днес, случаите на COVID-19 са се увеличили с 44% през последната седмица, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Броят на новите случаи се е увеличил от 21 316 на 30 777, което потвърждава все още ниския, но нарастващ процент на заразяване в страната.

Italy: Updated Covid vaccine will be free of charge for everyone.



Vaccines offered free of charge to people who want to take it.https://t.co/aCBVEblDkW