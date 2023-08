Успешна мисия: Космическият кораб "Дракон" се скачи с МКС

П илотираният космически кораб "Дракон" на компанията SpaceX се скачи благополучно с Международната космическа станция. Събитието беше излъчено на живо на сайта на космическата агенция на САЩ НАСА.

Скачването стана в 09:16 ч. източноамериканско (16:16 ч. българско) време.

LIVE: The @SpaceX Dragon Endurance spacecraft docks to the @Space_Station for our #Crew7 mission after traveling about 30 hours to the orbiting laboratory. Docking is set for approximately 9:05am ET (1305 UTC). https://t.co/9PEb3kdf5T