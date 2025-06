Могат ли сензационните TikTok хакове с кола и пържени картофи да облекчат мигрената?

М игрената е здравословно състояние, което засяга повече от 10 милиона души само във Великобритания. Тя може да промени бъдещето на човек, да сложи край на кариерата му и да повлияе на неговия социален живот. Затова, когато се появи нов „хак“, обещаващ облекчение или дори „излекуване“ на мигрената, много хора са склонни да го изпробват веднага, предаде BBC.

Въпреки наличието на редица медицински терапии, универсално решение за мигрената все още не съществува. Лекарствата често са ефективни, но не винаги помагат на всеки. За много страдащи няма лесен изход.

В търсене на облекчение, някои хора откриват собствени начини за справяне с изтощителната болка – например, като насочват сешоар към лицето, седят в гореща вана или слагат пакет с лед на челото си. Напоследък обаче в социалните мрежи, особено в TikTok, нашумя нов „сензационен“ хак – така нареченото McMigraine Meal: кока кола и порция солени пържени картофи. Стотици потребители споделят, че този подход им носи облекчение.

Но дали зад тези съвети стои реална наука и как те влияят на организма?

