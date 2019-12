Стотици убити и оставка на премиера – протестите в Ирак продължават

С итуацията в Ирак продължава да бъде напрегната, а страната е на ръба на много по-дълбока и опасна политическа криза. Демонстрациите в една от най-богатите на петрол държави не спират вече два месеца, след като в края на септември бяха спрени за кратко.

От октомври насам, Южен и Централен Ирак са в постоянна протестна обстановка, а от две седмици насам към демонстрантите се включиха и други райони на страната, които досега бяха предимно тихи.

На фона на лаконично международно отразяване, жертвите на сблъсъците със силите за сигурност вече преминаха 400 души, а ранените са близо 20 000.

Междувременно, премиерът Адел Абдул Махди заяви преди дни, че иска да подаде оставка, но това не означава нито краят на протестите, нито оттегляне на сегашния кабинет. Регионалните играчи като Иран, Саудитска Арабия и САЩ наблюдават ситуацията и предприемат стъпки.

Съгласно предписанията на иракската конституция, правителството ще остане на власт поне за месец, докато не се постигне консенсус за подходящ кандидат за премиер. След като президентът се заеме с тази задача, кандидатът има още месец, за да формира коалиция. На хартия задачата е проста, но опитът в Ирак показва, че постигането на консенсус може да отнеме дълго време, а формирането на правителство поне няколко месеца.

По време на този период, временното правителство не може да прокарва нови закони, да вкарва реформи или да одобри нов бюджет – т.е. обещанията, които иракският премиер направи, няма да бъдат изпълнени.

Стига се до задънена улица – ситуация, от която полза ще имат най-вече външни сили с интереси в Ирак, но също така и управляващите, които виждат възможност да се прегрупират докато тече процеса на оставка и формиране на евентуално нов кабинет.

