Срутени мостове, свлачища и жертви: Силно земетресение разтърси района Вануату

З еметресение с магнитуд 7,4 бе регистрирано край Вануату днес, предаде Ройтерс.

Насесени материални щети, включително на сградата в столицата Порт Вила, където се помещава посолството на САЩ, наред с тези на Великобритания, Франция и Нова Зеландия. На кадри, публикувани в социални мрежи, се виждат изкривени прозорци и рухнали бетонни стълбове.

Очевидец разказа пред Франс прес, че е видял тела в Порт Вила.

🇻🇺 #BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy



Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings.#earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74