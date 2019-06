Л едени ветрове преминаха из цяла Източна Австралия, като донесоха сняг в районите на север до Куинсланд, който е със субтропичен климат, предадоха световните агенции.

Австралийското бюро по метеорология описа снеговалежите като „рядка“ гледка,

като отбелязва, че държавата не е имала значителен снеговалеж от 2015 г. насам.

Предупреждения за тежки метеорологични условия са били издадени за 1000 км. участък от брега, който включва и Сидни. Хората са били призовани да останат на закрито след проливен дъжд и силен вятър.

Метеорологът Лаклан Стоун заяви, че снеговалежът в Куинсланд, движен от по-студен въздух от юг, е

необичайно явление за субтропичния до тропичен климат в района.

„Но в южната част на държавата, особено в близост до границата на Нов Южен Уелс, тя е доста планинска и по високите места може да стане доста студено”, каза той пред Би Би Си (BBC).

