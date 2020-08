Очаква ли се нова тактика на САЩ срещу Венецуела и Иран

Н а 6 август държавният секретар на САЩ Майк Помпео назначи Елиът Ейбрамс за специален представител за Иран, заменяйки посланик Брайън Хук. Ейбрамс е един от най-противоречивите служители в Държавния департамент. Назначаването му означава накратко, че Доналд Тръмп смята да промени тактиката си към Иран и да я обвърже с натиска над Венецуела, защото Ейбрамс ще запази и поста си на специален представител за Венецуела, на който беше назначен през януари 2019 г. – 30 години след като беше обвинен, че е излъгал Конгреса относно ролята му на тогавашен помощник-секретар в администрацията на Рейгън по въпросите на Западното полукълбо. По-конкретно, тогава Ейбрамс помага на американската администрация да заобиколи забраната на Конгреса за въоръжаването на опозицията в Никарагуа (известна като Контри). Аферата е наречена „Иран-Контри“ и Ейбрамс получава президентско помилване за това престъпление.

NEW: Trump's Iran envoy Brian Hook is stepping down and will be replaced by noted Iran hawk Elliott Abrams, who is currently Trump's Venezuela envoy, the New York Times reports. https://t.co/mzeMqMthWy

Назначаването на Ейбрамс със сигурност ще привлече внимание в Техеран. Той е известен с тактиките си срещу авторитарни режими, но също така – както показва личната му история - не зачита международните правила, ако това би изпълнило поставените от администрацията цели. През януари 2019 Тръмп го назначи за специален представител за Венецуела, за да ръководи американската политика към района и опитите на Вашингтон да притисне – и свали, ако може – президента Николас Мадуро. За иранците присъствието на Ейбрамс може да бъде разчетено като сигнал, че Белия дом има подобни намерения и към Иран. Техеран вече е обект на засилена дипломатическа и политическа кампания в рамките на т.нар. „максимален натиск“ на Тръмп, съсредоточена към прилагане на санкции срещу конкретни жизненоважни отрасли на иранската икономика и върху политическия и бизнес елит. Самият Помпео е известен с изказванията си, в които намеква, че по-скоро би искал да види как си тръгва управлението на аятоласите, отколкото да чака реформи. Ейбрамс е по-близък до тези идеи, отколкото предшественика му Хук. Още преди назначаването му, върховният лидер на Иран Али Хаменей изключи всякакви разговори с администрацията на Тръмп относно ново ядрено споразумение, което да замени постигнатото през 2015 година. Това, че Ейбрамс получава поста специален представител за Иран почти сигурно изключва всяка възможна промяна в позицията на Техеран преди изборите в САЩ и ако Тръмп бъде преизбран.

Ако Помпео назначи Ейбрамс с идеята да бъде променено управлението във Венецуела и Иран, то това няма да е лесно начинание. В допълнение към всички останали санкции, наложени на двете страни, САЩ санкционираха Мадуро през 2017 и аятолах Хаменей през 2019. Режимът на Мадуро издържа, въпреки че опозиционния лидер Хуан Гуайдо беше признат за легитимен лидер не само от САЩ, но и от повечето съседи на Венецуела. Правителството на Иран е още по-трудно за сваляне или променяне – в Иран няма подобна опозиционна фигура, която да обедини различни съсловия. Много от съседите на Техеран, по-специално Израел и държавите от Съвета за сътрудничество в Залива, биха предпочели смяна на режима в Иран, но те имат малко възможности за действие. В момента по-скоро Иран налага правилата в регионалната политика в Близкия изток като направи това в Ирак, Йемен, Ливан и Сирия. Назначаването на Ейбрамс обаче показва, че оценката на Държавния департамент доказва проучванията и заключенията на изследователи и журналисти, че Венецуела и Иран работят заедно когато е възможно. Доказателство за това сътрудничество излезе през май тази година.

На 25 май пет ирански танкери, превозващи над 1,5 милиона барела гориво и нефтохимически продукти пристигат в териториалните води на Венецуела. Режимът на Николас Мадуро обяви, че военноморските сили на страната му ще ескортират танкерите. Горивото е жизненоважно за Венецуела, въпреки че страната е от най-големите производители на петрол в света – комбинацията от корупция и лошо управление, съчетани с американските санкции, довеждат до нуждата Каракас да получава подобни доставки. В допълнение към изпращането на петролни продукти, Иран изпрати и китайско оборудване във Венецуела, за да подпомогне държавната компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) в обновяването на петролната инфраструктура.

#Iran— Regime naval forces were preparing to target US commercial vessels in the Gulf last month in case US forces interfered w/ #Venezuela-bound Iranian oil tankers: Noor News



Tehran sent 5 tankers of fuel to gasoline-starved ally Venezuela in May.https://t.co/0MqkyuYsMB