Скандал – платили на частна армия в САЩ да свали Мадуро

О позицията във Венецуела е платила на частна военна компания в САЩ да свали президента на страната Николас Мадуро.

Скандалният договор със „Силвъркорп” бе публикуван от „Уошингтън поуст”. Той е подписан през октомври 2019 г. За „услугата” да направят военен преврат във Венецуела от частната армия са поискали 213 млн. долара.

Копието на договора е предоставено от представители на венецуелската опозиция.

Опозиционният лидер Хуан Гуайдо, който се провъзгласи за президент, отрича, че е замесен в операцията на „Силвъркорп”, осъществена в края на миналата седмица, която завърши с пълен провал.

Венецуелските сили за сигурност заловиха двете лодки с наемници в рамките на 48 часа. При акцията бяха убити осем души. Двама бивши американски войници и около 20 местни наемници са задържани.

Арестуваните граждани на САЩ бяха показани по държавната телевизия на Венецуела, където публично признаха вината си. Единият от тях заяви, че американският президент Доналд Тръмп е подкрепил плана. От Белият дом отрекоха всякакво участие.

