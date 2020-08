Силно земетресение в Югоизточна Турция

З еметресение от 5,2 е разлюляло днес окръг Малатия, Югоизточна Турция, предаде турската частна телевизия НТВ, позовавайки се на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации към турското правителство.

Трусът е станал в 12.37 часа местно (и българско) време, а епицентърът му е бил в района на град Пютюрге. Дълбочината е от 7 километра.

A magnitude 5.7 earthquake shook southeast Turkey's Malatya province on Tuesday, the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute said. https://t.co/gVUktdiP5W