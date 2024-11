Ще излезе ли от затвора "човекът вълк", хапал своята жертва

П рисъдата на мъж, който е лежал в затвора повече от 35 години за убийство в Англия, ще бъде преразгледана след появата на ДНК доказателства.

Питър Съливан е признат за виновен за убийството на Даян Синдал, след като тя си тръгнала от работа в Бебингтън, Мърсисайд през август 1986 г. Влиза в затвора още на следващата година.

A man who spent 35 years in prison has had his appeal referred to Court of Appeal as a result of new DNA evidence - 16 years after he first applied to the CCRC. Peter Sullivan was found guilty in 1987 of the murder of Diane Sindall. https://t.co/2FsI04cXCF pic.twitter.com/C9m9G2yvYY