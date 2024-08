"Синята брада" на 21 век – историята на Томас Рандолф, наричан "Черният вдовец"

В историята помним редица случаи в криминалната хроника, които остават в съзнанието на хората. Серийни убийци, крадци и всякакви престъпници, увековечени като отрицателен пример за поколения наред. Съществуват обаче и хора, чиято негативна слава се преплита с личния им чар и качества, благодарение на които са успявали с години да се измъкват от закона.

(Видеото по-горе: Възможно ли е майка, обявена за серийна убийца, да е невинна)

Сред тези хора е и Томас Рандолф, познат в САЩ и по света като "Черният вдовец". Една зловеща и заплетена сага, изпълнена с алчност, манипулации и много убийства. Преди броени месеци съд в Лас Вегас постанови рядката присъда от... 60 години затвор за убийството на съпругата му Шарън и... наетия от него да я ликвидира убиец. Както обаче вероятно вече сте се досетили, това съвсем не е всичко. И така, да започнем историята.

Кой е Томас Рандолф?

Роден във Феърфийлд, Илинойс през 1955 година, той е описван като "общително и усмихнато дете". Баща му работи във Военновъздушните сили, а майка му е счетоводител. Познатите му от онези години разказват, че голямата му мечта е била един ден да стане известна рок звезда. Е, по-късно действително става известен, макар и в съвсем различно амплоа, като животът му има и своите екранизации в няколко различни филма, включително и документален криминален сериал от 2024 година по Investigation Discovery, озаглавен: The Black Widower: The Six Wives of Thomas Randolph.

Към момента американецът е на 69 години и лежи в затвора, но все още се определя с любимия си цитат - "Аз съм пристрастен към любовта и истински романтик. Това не ме прави убиец." Фактите обаче казват друго. Женен е цели 6 пъти и с очевидни умения да впечатлява нежния пол с чар и поведение на джентълмен. Четири от съпругите му отдавна не са част от този свят и то умирайки при мистериозни обстоятелства, а след като случаят става публичен, най-логичният въпрос идва на дневен ред: Действително ли този човек няма никакъв късмет в личния си живот или е брутален сериен убиец, воден от алчността си, разкривайки ни най-тъмната страна на човешката природа...

Първи брак

Всичко започва през далечната 1975 година, когато Рандолф среща първата си половинка, Катрин. И за двамата това е "любов от пръв поглед" и скоро следва годеж, а след това и брак. По това време той е едва на 20 години, а тя - две по-млада от него. Заедно са в продължение на 8 години, преди да се разведат, а за периода им заедно, Катрин променя изцяло възгледите си за него. Според нея той е водил живот изцяло в стила "секс, наркотици и рокендрол", а това очевидно е контрастирало с консервативните основи на мормонската религиозна общност, към която тя принадлежи. Описва съпруга си като "контролиращ, манипулативен и психологически малтретиращ". Признава, че след като после е срещнала друг мъж и се е омъжила повторно, е настояла да се преместят на няколко щата разстояние, само и само да е далеч от него.

Втори брак

Любопитно е, че в същия ден, в който разводът му с Катрин е официализиран, Томас се жени отново - 1987 година. Този път избраницата е симпатична брюнетка на име Беки Голт. Двамата яли, пили и се веселили и живели щастливо до сетния си дъх, който за нея се оказва три години след сватбата. Беки умира от огнестрелен изстрел в главата, а първоначалното разследване на полицията сочи, че става дума за самоубийство.

И тъй като г-жа Рандолф имала сключена застраховка живот, опечаленият Томас получил 500 000 долара обезщетение за смъртта й. След години властите започват да подозират, че става дума за нещо съвсем различно и тези подозрения се потвърждават и по-късно на процеса, когато негов бивш колега и приятел, местен полицай, разкрива, че го е наел да убие Беки, но в последния момент той се е отказал от заговора. Тези признания се оказват и ключови за присъдата срещу Томас.

Трети брак

Свободен да живее охолно от изплатената застрахователна полица, Рандолф се жени отново. Този път "щастливката" се казва Леона Стейпълтън и за нея се знае много малко, тъй като скоро след брака им тя заболява от рак и умира в дома им в Лас Вегас през 2008 година. Поредната мистериозна смърт в живота на Томас.

Четвърти брак

Следва нов опит за свиване на любовно гнездо, този път с Гайна Алмон. Тя някак успява да преживее този брак, макар и по време на процеса през 2017 година да описва пред журито, че е оцеляла единствено благодарение на късмета си. Разкрива, че е избягала, след като той се е опитал да я убие със заблуден куршум, малко след като я е накарал да сключи застраховка живот с бенефициент... вероятно и сами се сещате. Все пак семейните им отношения приключват официално с развод.

Пети брак

Историята с петата съпруга на Рандолф някак невероятно напомня на тази с третата му такава. Франсис Рандолф умира в болница в Невада при неуспешна сърдечна операция. "Бесен", Томас съди медицинското заведение с обвинение, че са я лекували неправилно и това е довело до смъртта й. Сключва споразумение за значителна сума пари и също така взима такава от... нейната застраховка "живот". И тук обаче се оказва, че нещата са съвсем различни и отново случаят се разплита по време на процеса. Мъж на име Глен Морисън твърди пред съдебните заседатели, че се е срещнал с Рандолф, който го помолил да убие Франсис и да инсценира грабеж на местопрестъплението. Доведената му дъщеря също свидетелства срещу него, заявявайки че не й е било позволявано да посещава майка си по време на престоя й в болницата.

По-горе: Шарън приключва живота си на 57-годишна възраст, но смъртта й се оказва и ключова за залавянето на "Черният вдовец"

Шести брак

Това вече се оказва и фаталният случай за Томас. Същият, за който той по-късно е осъден и получава 60 години затвор. Последният му брак е с жена на име Шарън Косе, която среща през 2005 година и двамата скоро сключват брак. Съдбовната вечер е три години по-късно - на 8 май 2008 година. По думите му, тогава той решава да пропусне традиционното седмично кино, за да се върне у дома и да прави любов с жена си. Когато влиза в къщата, я намира неподвижна на пода и веднага взима личния си постолет, за да се защити. Виждайки маскиран натрапник, Рандолф открива огън и убива мъжа. Обажда се на 911 и впоследствие разказва, че познава този човек като Майк Милър, майстор, който е наел за извършването на дребни ремонтни услуги в резиденцията им в Лас Вегас. До тялото му лежи чанта с бижута, която подсказва, че е опитал да ограби дома им.

Или поне така би следвало да изглежда обективно ситуацията, ако детектив от местната полиция на име Дийн О'Кели не усеща, че нещо в цялата сцена не е наред. Изпитвайки явно подозрение към съпруга, той го кара да запише детайлен разказ на случилото се пред камера и по-късно посочва, че отношението му към покойната му съпруга е твърде "студено и неемоционално". Започналото разследване бързо стига до факта, че тя има застраховка живот за 300 000 долара, а след като веднъж вече е заподозрян, се стига до "скритите скелети в гардероба" и факта, че това е поредната сума (от общо 5 полици), която Томас Рандолф прибира след смърт на негова половинка.

Обвинения и процес през 2017 година

След повече от 8 години събиране на доказателства, Томас най-сетне е арестуван и обвинен в убийството на съпругата си Шарън и Майкъл Милър. Прокуратурата твърди, че той е организирал престъплението с цел финансова облага, а след това е отнел живота на наемника, за да го лиши от възможността да свидетелства срещу него. Процесът получава изключително публично внимание както от страна на медиите зад Океана, така и на тези извън САЩ. Журито се произнася със смъртна присъда, която той веднага обжалва.

Отмяна на присъдата през 2020 година

И колкото и малко очаквано да е, Върховният съд на Невада отменя присъдата и му дава нов шанс за живот чрез ново дело. Причината за решението е посочена като "неправомерни действия по време на първоначалния процес", който включва и разкриване пред съдебните заседатели на детайли от предишните му бракове, макар по закон делото да се води само за обвинения в убийството на Шарън Рандолф и Майкъл Милър. Въпреки това Томас не е освободен и остава в затвора в очакване на новия си процес, който идва преди броени месеци, през 2024 година.

Процес и присъда през 2023 година

След като делото се разглежда повторно през 2023 година, той е признат за виновен по две обвинения в убийство и едно обвинение в заговор за извършване на убийство. Получава рядко срещаната присъда от 60 години затвор, макар на всички да им е ясно, че животът му ще приключи зад тухлените стени.

Жертва на съдбата или брутален сериен убиец?

Дори и след произнасянето на присъдата обаче, отказва да признае стореното. "Единственият човек, когото съм убил през живота си, е Майкъл Милър и то при самоотбрана", твърди той. За сметка на това разкрива, че верността никога не му е била силна страна и е виновен в това, че е изневерявал често на жена си. "Аз просто съм такъв. Романтик по душа. Дори и няколко от предишните ми съпруги знаеха, че имам любовници. Винаги съм изневерявал, но и те винаги са ме обичали и са ми прощавали", казва той и описва Шарън като "неговата сродна половинка". А в невинността му се кълне и дъщеря му Криста, за която той има всякакви ужасни пороци, но категорично не е убиец.

Дали е права или не, знае само и единствено Томас Рандолф. Чиято ужасяваща история му донася прякора "Черният вдовец" и остава един от най-скандалните случаи в съвременната американска криминална история.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase