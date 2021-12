Жилищна сграда се срути в Сицилия след взрив, има загинали

Ч етирима души са загинали при срутването на жилищна сграда в Сицилия, съобщи ДПА, като се позова на италиански медии, предаде БТА.

Петима души все още се издирват.

Сицилианската гражданска защита съобщи, че две жени са били спасени.

Срутването на кооперацията в град Равануза е станало след взрив, за който се предполага, че е настъпил в резултат на изтичане на метан.

