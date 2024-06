Селин Дион призна, че е пазила в тайна заболяването си 17 години

С елин Дион се развълнува, докато разкриваше, че 17 години тайно се е борила със синдрома на скования човек, преди да го разкрие публично, признавайки, че "лъжата" пред феновете ѝ е била "твърде голяма" за нея.

56-годишната певица разкри, че е била диагностицирана с рядкото автоимунно неврологично заболяване през 2022 г., но сега сподели, че се е борила с ужасяващото състояние в тайна почти две десетилетия, преди да разкаже на света за него.

По време на предварителен разговор с водещата на предаването Today Хода Котб певицата подробно разказа за болката, която е изпитала, когато е трябвало да крие заболяването от своите поддръжници.

Тя описа криенето на това заболяване като огромно "бреме", обяснявайки, че се е чувствала така, сякаш трябва да се държи като "герой", докато тайно е чувствала, че "тялото ѝ я предава".

В тийзър за предстоящия разговор, Селин обясни, че когато за първи път е започнала да осъзнава, че нещо не е наред, не е "отделила време", за да разбере какво се случва.

Тя си спомня, че се справяла с болестта, докато съпругът ѝ Рене Анжелил се е борил със собствените си здравословни проблеми; той почина от рак на гърлото през 2016 г.

"Не знаехме какво се случва с мен", казва тя. "Не отделях време... Трябваше да се спра, да отделя време, за да го разбера. И сякаш това не беше достатъчно, съпругът ми също се бориеше за собствения си живот“.

След кончината му Селин споделя, че ѝ е било трудно да съчетае отглеждането на децата си с кариерата си - като в същото време пази в тайна от обществеността влошеното си здраве.

